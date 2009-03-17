Навіть за кризи ЄС не повинен забувати про Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід МІЛІБЕНД переконаний, що криза не повинна вплинути на перспективу розширення Європейського Союзу за рахунок таких країн як Туреччина, Україна чи Ісландія.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це він заявив в інтерв’ю польській газеті Gazeta Wyborcza.

“Ми повинні посилити наші відносини з нашими сусідами. Оскільки ці кризи продемонстрували, наскільки беззахисними ми є перед проблемами по той бік наших кордонів”, - сказав міністр.

“Як би не було спокусливо, ми не можемо дозволити собі закритися зсередини”, - додав Д.МІЛІБЕНД.

Британський міністр висловив переконання, що в усіх країнах-кандидатах на членство в ЄС вже помітні позитивні зрушення, досягнуті внаслідок реформ, що здійснюються з метою набуття членства в ЄС.

Крім того, за його словами, перспектива членства в ЄС також допомагає долати націоналістичні настрої та етнічний поділ, зокрема, це помітно у Балканських країнах.

“За цими країнами є інші – Ісландія та Україна, наприклад, - для яких ми повинні утримувати перспективу членства”, - зазначив Д.МІЛІБЕНД.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні статус кандидатів на членство в ЄС мають Хорватія, Туреччина та колишня югославська республіка Македонія. Крім того, потенційно членство обіцяно всім країнам Західних Балкан.