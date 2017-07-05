У США на заводі General Motors прогримів вибух

На складальному заводі General Motors в американському місті Детройті стався невеликий вибух. В результаті події є постраждалі, передає РБК з посиланням на телеканал FOX2.

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Вибух стався о 10:00 за місцевим часом. Спочатку поліція повідомляла про «численні жертви», проте пізніше пожежні уточнили, що в результаті «дрібного» інциденту поранений один чоловік. Причини події уточнюються.

Раніше в Китаї на нафтохімічному заводі стався вибух. Інцидент стався вранці 5 червня, в результаті аварії загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення, семеро зникли безвісти.