Трамп назвав зустріч з Путіним надзвичайною

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав зустріч з російським колегою Володимиром Путіним надзвичайною.

Про це американський лідер заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Терезою Мей, яка транслювалася в ефірі телеканалу CNN.

"Рекс (державний секретар США Рекс Тіллерсон - УНІАН) і я вчора провели надзвичайну (tremendous) зустріч з президентом Путіним", - сказав Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, в адміністрації Трампа повідомили, що зустріч з Путіним тривала 2 години 16 хвилин.

Президент США на початку зустрічі заявив, що очікує на позитивні результати співпраці з РФ. Після зустрічі Путін повідомив, що обговорив з Трампом ситуацію в Україні.