У Лондоні відбувся найбільший гей-прайд в історії британської столиці (фото)
13:32, 09 липня 2017Світ
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Понад 26 тисяч людей брали участь у параді присвяченому 50-й річниці декриміналізації гомосексуальних стосунків в Англії та Уельсі. Мер Лондона Садік Хан назвав ходу "найбільшим прайдом в лондонській історії".
Масштабний гей-парад - Pride in London / фото Evening Standard
У столиці Великої Британії відбувся масштабний гей-парад - Pride in London.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Evening Standard.
Мер Лондона Садік Хан назвав ходу "найбільшим прайдом в лондонській історії". Понад 26 тисяч людей брали участь у параді присвяченому 50-й річниці декриміналізації гомосексуальних стосунків в Англії та Уельсі.
З огляду на високий рівень терористичної загрози цього разу під час проведення гей-параду було вжито посилених заходів безпеки.
Понад 26 тисяч людей брали участь у параді / фото Evening Standard
На вулицях Лондона подивитися на парад зібралися сотні тисяч людей. Перший гей-парад відбувся у Британії ще 45 років тому.
Мер Лондона Садік Хан з правоохоронцями та учасниками прайду / фото Evening Standard
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