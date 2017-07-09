У Лондоні відбувся найбільший гей-прайд в історії британської столиці (фото)

У столиці Великої Британії відбувся масштабний гей-парад - Pride in London.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Evening Standard.

Мер Лондона Садік Хан назвав ходу "найбільшим прайдом в лондонській історії". Понад 26 тисяч людей брали участь у параді присвяченому 50-й річниці декриміналізації гомосексуальних стосунків в Англії та Уельсі.

З огляду на високий рівень терористичної загрози цього разу під час проведення гей-параду було вжито посилених заходів безпеки.

На вулицях Лондона подивитися на парад зібралися сотні тисяч людей. Перший гей-парад відбувся у Британії ще 45 років тому.