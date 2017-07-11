Amnesty International розповіли про жахливі злочини, скоєні під час боїв за Мосул
В боях за Мосул обидві сторони вчинили військові злочини, заявила Amnesty International. За її відомостями, джихадисти використовували мирних жителів, як живі щити, а війська коаліції застосовували недозволені види зброї.
Обидві сторони, які воювали за іракське місто Мосул, вчинили найтяжчі злочини проти цивільного населення, стверджує міжнародна правозахисна організація Amnesty International. "У деяких випадках ці діяння рівносильні військовим злочинам", - констатували правозахисники у доповіді "Будь-якою ціною" ("At any cost"), представленій в Берліні у вівторок, 11 липня, як повідомляє DW.
У документі, зокрема, йдеться, що бойовики із джихадстського угруповання "Ісламська держава" (ІД) в боях за західну частину Мосула використовували в якості живих щитів мирних жителів, зігнаних з навколишніх сіл. У той же час іракські солдати і війська коаліції під командуванням США застосовували озброєння, "які ні за яких обставин неприпустимо застосовувати в густонаселених районах".
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У доповіді AI, в якій наведено свідчення очевидців - місцевих жителів, медичного персоналу та експертів у галузі озброєнь, - повідомляється також, що бойовики ІД заважали цивільному населенню бігти з Мосула, заваривши ворота і встановивши міни. Багато людей, які чинили спротив бойовикам, були вбиті.
У той же час війська коаліції вбили не менше 426 мирних жителів, застосовуючи важкі і невисокоточні види озброєнь. Так, в одному з випадків при спробі ліквідувати двох снайперів було вбито 105 цивільних осіб. Amnesty закликала провести незалежне розслідування можливих військових злочинів в Мосулі.