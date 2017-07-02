В іракському Мосулі через бойові дії заблоковані десятки тисяч мирних жителів

В Організації Об’єднаних Націй повідомляють, що десятки тисяч мирних жителів залишаються заблокованими в районі Старого міста в Мосулі, де урядові іракські війська продовжують наступ, що розпочався 6 червня.

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Зростання напруги посилює страждання цивільних, які стикаються з нестачею їжі й води, повідомляє Радіо Свобода.

1 липня представник Іракського командування заявив іракському державному телеканалу, що бойовики «Ісламської держави» контролюють лише «кілька житлових кварталів».

Ісламістські екстремісти взяли під свій контроль Мосул у червні 2014 року, коли захопили значні території в Іраку та сусідній Сирії, оголосивши ісламський «халіфат» над територіями, які вони контролювали. Але останніми місяцями сили, підтримувані США, досягли прогресу у боротьбі з «Ісламським угрупованням» в обох країнах. Крім наступу на Мосул, коаліційні сили оточили бійців «Ісламської держави» у сирійському місті Ракка, яке бойовики проголосили своєю столицею.

29 червня прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді оголосив про завершення «самопроголошеного халіфату».