Росія критикує ЄС за тиск на Білорусь

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ критикує ЄС за тиск на Білорусь у питанні прийняття рішення про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на Брюссельському форумі.

“Мій друг (міністр закордонних справ Чехії) Карел ШВЕРЦЕНБЕРГ публічно сказав, що якщо Білорусь визнає Абхазію та Південну Осетію, то може забути про “Східне партнерство”. Що це? Шантаж? Чи це європейська демократія в дії?”, - сказав С.ЛАВРОВ.

За словами міністра, він дуже хотів би зрозуміти, що стоїть за новою політикою ЄС “Східне партнерство”.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня лідери країн-членів Європейського Союзу затвердили політику “Східне партнерство”, виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

Міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ зауважив, що Білорусь мала б бути також охопленою “Східним партнерством”. Разом з тим він зазначив, що питання участі Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА в запланованому на 7 травня установчому саміті “Східного партнерства” залежить, в першу чергу, від самого білоруського Президента та його дій у період до 7 травня.

“Східне партнерство” – польсько-шведська ініціатива, спрямована на покращення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) погодилася започаткувати цей проект. Установчий саміт “Східного партнерства” за участю керівників держав-членів ЄС та країн-партнерів відбудеться 7 травня.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь.