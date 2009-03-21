Горбачов і Обама провели коротку зустріч у Білому домі
13:10, 21 березня 2009Світ
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З віце-президентом спілкувалися довше
Президент США Барак Обама і віце-президент Джозеф Байден зустрілися в п`ятницю в Білому домі з колишнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим, повідомляє сайт Panorama.
Як розповів ІТАР-ТАРС помічник Горбачова, який його супроводжував, спілкування з головою нової американської адміністрації було доволі коротким. Зміст розмови і тем конкретніших висловів Обами російські гості воліли наразі не розкривати.
Бесіда колишнього радянського лідера з Байденом тривала більше години. Йшлося про ситуацію в світі та про двосторонні відносини Москви й Вашингтона.
Горбачов став першим російським політиком, якого після обрання президентом США прийняв Барак Обама.
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