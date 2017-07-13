Трамп і Макрон обговорили ситуацію в Україні

Президенти США і Франції Дональд Трамп Еммануель Макрон обговорили ситуацію в Україні. Про це Трамп повідомив на спільній прес-конференції з Макроном в Єлисейському палаці в Парижі, що транслювалась на сайті Білого дому.

Читайте такожМеркель на зустрічі з Макроном і Путіним обговорила майбутнє "нормандського формату"Про Україну президент США згадав, коли говорив про підсумки переговорів з французьким колегою, і, зокрема, звертаючи увагу на позицію США щодо Паризької угоди про зміну клімату.

"Але ми обговорювали багато справ сьогодні, включаючи режим припинення вогню у Сирії, і ми обговорювали Україну, ми обговорили багато різних тем. Ми коротко зачепили Паризьку угоду, і ми побачимо, що буде далі", - сказав Трамп.

Також він припустив, що "може щось статися стосовно Паризької угоди, але ми побачимо, що буде".

Як відомо, президент США прибув до Франції з метою участі у заходах до Дня взяття Бастилії 14 липня.

1 червня Трамп заявив про плани США вийти з Паризької кліматичної угоди, пояснивши, що цей договір "поганий" для американців.