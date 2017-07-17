У Польщі протестували проти судової реформи

01:34, 17 липня 2017
Світ
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Найбільший мітинг відбувся у столиці країни Варшаві. Поліція оцінила кількість його учасників у 4,5 тисячі осіб.

Протест проти судової реформи в Кракові / REUTERS

У найбільших містах Польщі в неділю, 16 липня, тисячі людей вийшли на акції протесту проти судової реформи. В них взяли участь прибічники опозиції різних ідеологічних спрямувань.

Найбільший мітинг відбувся у столиці країни Варшаві. Поліція оцінила кількість його учасників у 4,5 тисячі осіб, місцева влада заявила про десять тисяч, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters. Менш численні акції пройшли у Кракові, Катовіце та інших містах.

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"Ганьба, ганьба!", - скандували протестувальники у Варшаві перед будівлею Сейму, тримаючи в руках прапори Польщі та Євросоюзу. Учасники акції також називали Ярослава Качинського - лідера правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) - "диктатором". Телеканал TVP, контрольований державою, назвав протести "спробою організувати переворот проти демократично обраної влади".

Протест проти судової реформи у Варшаві / REUTERS

Як повідомлялося, напередодні на акції вийшли кілька сотень осіб, 31 учасника протестів затримала поліція.

Сенат Польщі услід за нижньою палатою парламенту - Сеймом - проголосував за поправки до закону про Національну судову раду і структуру судів. Нововведення підпорядковують Верховний суд країни міністерству юстиції і посилюють вплив уряду на призначення голів судів. Польська опозиція різко засудила зміни в системі правосуддя. Єврокомісія планує наступного тижня дати свою оцінку судовій реформі.

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Теги: #протести в Польщі#судова реформа в Польщі