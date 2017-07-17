У Польщі протестували проти судової реформи

У найбільших містах Польщі в неділю, 16 липня, тисячі людей вийшли на акції протесту проти судової реформи. В них взяли участь прибічники опозиції різних ідеологічних спрямувань.

Найбільший мітинг відбувся у столиці країни Варшаві. Поліція оцінила кількість його учасників у 4,5 тисячі осіб, місцева влада заявила про десять тисяч, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters. Менш численні акції пройшли у Кракові, Катовіце та інших містах.

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"Ганьба, ганьба!", - скандували протестувальники у Варшаві перед будівлею Сейму, тримаючи в руках прапори Польщі та Євросоюзу. Учасники акції також називали Ярослава Качинського - лідера правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) - "диктатором". Телеканал TVP, контрольований державою, назвав протести "спробою організувати переворот проти демократично обраної влади".

Як повідомлялося, напередодні на акції вийшли кілька сотень осіб, 31 учасника протестів затримала поліція.

Сенат Польщі услід за нижньою палатою парламенту - Сеймом - проголосував за поправки до закону про Національну судову раду і структуру судів. Нововведення підпорядковують Верховний суд країни міністерству юстиції і посилюють вплив уряду на призначення голів судів. Польська опозиція різко засудила зміни в системі правосуддя. Єврокомісія планує наступного тижня дати свою оцінку судовій реформі.