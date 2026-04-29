Найстаріший атомний авіаносець ВМС США назавжди покинув Тихий океан, - Forbes

Корабель був інструментом американскої сили понад пів століття.

Найстаріший атомний авіаносець ВМС США USS Nimitz (CVN-68) востаннє покинув Тихий океан, пройшовши Магеллановою протокою в понеділок.

Як пише Forbes, суперавіаносець обходить Південну Америку в рамках переміщення з військово-морської бази Кітсап, Бремертон, штат Вашингтон, до військово-морської бази Норфолк, штат Вірджинія.

Зазначається, що корабель є занадто великим для проходження Панамським каналом. Він має подолати довгий шлях навколо Південної Америки, перетинаючи Тихий океан до Атлантичного океану через Магелланову протоку.

Відео дня

"Прибуття авіаносця в Атлантику буде схожим на повернення додому, оскільки USS Nimitz спочатку служив у складі Атлантичного флоту США приблизно 12 років, з моменту введення в експлуатацію в 1975 році до передачі до Тихоокеанського флоту в 1987 році. Протягом цього часу він базувався в Норфолку, виконуючи численні розгортання в Середземному морі та Індійському океані, перш ніж змінити порти приписки на Бремертон та військово-морську авіабазу Норт-Айленд у Сан-Дієго", - йдеться у матеріалі.

CVN-68 повернувся до Норфолка для проведення комплексного капітального ремонту та дозаправки, який розпочався на початку 1998 року та завершився у червні 2001 року. Після ходових випробувань у Вірджинських мисах, USS Nimitz здійснив транзит навколо Південної Америки до свого порту на Північному острові НАС.

Однак, як пише видання, оскільки USS Nimitz провів більшу частину своєї п'ятдесятилітньої кар'єри на військово-морській базі Кітсап, він отримав прізвисько "Авіаносець Тихоокеанського Північного Заходу". Навіть попри те, що подорож з військово-морської бази Кітсап до військово-морської бази Норфолк може бути останньою для USS Nimitz , вона все ще залишається звичною, оскільки авіаносець бере участь у спільних навчаннях з морськими партнерами в Латинській Америці та Карибському басейні.

Інші новини флоту США

Як повідомляв УНІАН, палубний БпЛА для дозаправки літаків Boeing MQ-25A Stingray розпочав льотні випробування, що стало важливим кроком на шляху до залучення безпілотних систем до виконання важливої функції дозаправки. Випробування показали, що літальний апарат може автономно вирулювати, злітати, виконувати політ, приземлятися та реагувати на команди з наземної станції управління.

Stingray успішно виконав заздалегідь визначений план польоту, що підтвердило працездатність його систем управління польотом, навігації та інтеграції з наземними системами.

Вас також можуть зацікавити новини: