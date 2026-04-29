Бійці СБС уразили одразу два російських гвинтокрила у Воронезькій області (відео)

Вони здійснювали оперативні заправку паливом та міжполітний технічний огляд.

"Птахи" Сил безпілотних систем (СБС) вполювали та уразили два гвинтокрила противника Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області Російської Федерації, що за 150 км від лінії бойового зіткнення. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

"Польовий злітно-посадковий майданчик у глибині понад 150 км від ЛБЗ з чотирма гвинтокрилами Мі-28 та Мі-17, що здійснювали оперативні заправку паливом та міжполітний технічний огляд, відвідала зграя маленьких, але волелюбних українських птахів СБС", - зазначив він.

За словами командувача, ураження здійснено пілотами зведених екіпажів 429 обр "Ахіллес" та 43 ОАБР, у спільно розпрацьованій операції з ЦСО "А" 29 квітня на території Воронезької області.

Він зауважив, що ураження нанесені у задню центральну частину моторного відділення, оминаючи лопаті головного гвинта.

"В результаті нанесеного удару знищено мінімум одного з спеціалістів обслуговування гвинтокрилів, що потрапив у око дрона", - додав Мадяр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 квітня, Служба безпеки України підтвердила ураження російської нафтоперекачувальної станції, яка знаходиться біля міста Перм, за понад 1500 км від України. Вказана станція належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Внаслідок атаки дронів СБУ на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа, зазначають в українській спецслужбі. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

