У Туреччині продовжили режим НС ще на три місяці

Парламент Туреччини продовжив режим надзвичайного положення в країні ще на три місяці, повідомляє Anadolu.

Раніше турецький уряд направив до парламенту запит на продовження ще на три місяці режиму надзвичайного стану в країні.

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Режим НС був введений в Туреччині після спроби військового перевороту в липні минулого року.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про введення надзвичайного стану для ефективних дій проти тих, хто брав участь у спробі путчу.