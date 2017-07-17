У Туреччині продовжили режим НС ще на три місяці
19:10, 17 липня 2017Світ
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Режим НС був введений в Туреччині після спроби військового перевороту в липні минулого року.
Ілюстрація / REUTERS
Парламент Туреччини продовжив режим надзвичайного положення в країні ще на три місяці, повідомляє Anadolu.
Раніше турецький уряд направив до парламенту запит на продовження ще на три місяці режиму надзвичайного стану в країні.
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Режим НС був введений в Туреччині після спроби військового перевороту в липні минулого року.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про введення надзвичайного стану для ефективних дій проти тих, хто брав участь у спробі путчу.
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