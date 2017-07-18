Опозиція Венесуели закликала провести 20 липня загальний страйк

Опозиційні до нинішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро сили закликали до загального страйку в країні 20 липня.

Заклик пролунав у понеділок, 17 липня, після проведення символічного референдуму проти планів президента Венесуели Ніколаса Мадуро втілити зміни до конституції, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

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"Година нуль розпочинається", - заявив один із лідерів опозиційних сил Фредді Гевара. "Ми закликаємо всіх громадян країни приєднатися цього четверга у великій кількості та мирно до загальнонаціонального страйку впродовж 24 годин", - додав він.

Гевара назвав страйк "механізмом тиску та підготовки до ескалації" ситуації, якої опозиціонери очікують наступного тижня.

У венесуельській опозиції також заявили, що готові вжити кроків з метою створення уряду "національної єдності" та призначення інших суддів до Верховного суду, натякнувши на можливість утворення паралельних державних органів.

Нагадаємо, 17 липня у народному референдумі, проведеному венесуельською опозицією, взяли участь майже 7,2 млн осіб. Всередині країни проголосували 6,5 млн осіб, за кордоном - майже 700 тисяч венесуельців. Загальне населення Венесуели становить близько 31 млн осіб.

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На референдум винесли три запитання: 98 відсотків виборців сказали "ні" конституційній асамблеї, яку скликають за ініціативи Мадуро, закликали армію боронити конституцію та підтримали дострокові вибори президента.

Опозиція побоюється, що конституційна асамблея через зміни до основного закону може зміцнити владу президента. До асамблеї, за задумом Мадуро, повинні входити 500 делегатів - представників різних суспільних верств, а не політичних партій. За словами президента Венесуели, до складу "конституційних зборів народу", крім делегатів від робітничого класу, мають бути запрошені і представники пенсіонерів, людей із особливими потребами та сексуальних меншин.