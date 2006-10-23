Генсек НАТО ставиться до прийому України ”надзвичайно шанобливо”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп сьогодні на зустрічі в Будапешті обговорили внутрішню ситуацію в Україні в контексті дискусії стосовно членства нашої держави в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам повідомив В.ЮЩЕНКО після завершення зустрічі.

«З Генеральним секретарем ми говорили про внутрішню ситуацію, про політичні погляди, які виникають в рамках політичної дискусії всередині країни відносно членства в НАТО і особливостей реалізації поточної програмної співпраці з НАТО», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні Генсек НАТО «настроєний з дуже високим розумінням» до процесів, які зараз відбуваються в українській політиці стосовно дискусії щодо НАТО. «Надзвичайно шанобливо було підкреслено ставлення до тих переговорних процесів, які відбуваються з цього питання в Україні», - прокоментував Президент ставлення Я.СХЕФФЕРА.

Водночас В.ЮЩЕНКО підкреслив, що питання членства України в НАТО завжди було, є і залишатиметься питанням виключно внутрішньої компетенції.