В стилі екшн: у Лондоні озброєна банда на мопедах пограбувала Porsche, що стояв в заторі (відео)

У Лондоні четверо невідомих чоловіків на мопедах пограбували водія автомобіля Porsche, який застряг у пробці у вечірню годину пік. Про це повідомляє Daily Mail.

На кадрах видно, як двоє зловмисників на мопеді під'їжджають до автомобіля, після цього один із них починає погрожувати водієві, імовірно, ножем. В цей момент до транспортного засобу під'їжджають ще двоє невідомих на мопедах. Після того, як водій віддає цінні речі, зловмисники залишають місце злочину.

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Все сталося настільки швидко, що більшість перехожих навіть не помітили, що сталося. Поліція вже займається розслідуванням даного інциденту.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві бандити в масках зі зброєю пограбували секонд-хенд.