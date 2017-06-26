У Миколаєві бандити в масках зі зброєю пограбували секонд-хенд
18:36, 26 червня 2017Інциденти
259 0
Грабіжники зробили кілька пострілів у стелю, після чого забрали близько 10 тис. гривень і зникли. Постраждалих в результаті стрілянини немає.
Грабіжники в масках напали на секонд-хенд / скрін відео
У Миколаєві двоє озброєних грабіжників пограбували секонд-хенд, відкривши вогонь з обріза рушниці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
В магазин на перехресті вулиці Садової та Центрального проспекту увірвалися двоє чоловіків у медичних масках на обличчях і, погрожуючи обрізом мисливської рушниці, стали вимагати гроші з каси.
Читайте такожНа Дніпропетровщині пограбували банк
Грабіжники зробили кілька пострілів у стелю, після чого забрали близько 10 тис. гривень і зникли.
Постраждалих в результаті стрілянини немає.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Поліція зараз розшукує злочинців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter