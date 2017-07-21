У США спецпрокурор розпочав перевірку активів Трампа

Спецпрокурор Мін'юсту США Роберт Мюллер, який веде слідство щодо втручання РФ у вибори в США, розпочав розслідування бізнес-активності Дональда Трама та його оточення, що викликало різку критику з боку президента. Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Hill.

"Президент Трамп нарощує свою критику проти Роберта Мюллера, попередивши, що спеціальний прокурор, який розслідує втручання Росії у вибори, перетинає лінію, коли розслідує його фінансову активність", - йдеться в публікації.

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Мюллер розслідує транзакції, пов'язані з бізнесом Трампа та його партнерами. За оцінками юристів та експертів, це цілком природньо, якщо спецпрокурор перевірятиме всі аспекти бізнесу Трампа на предмет зв'язків з росіянами.

Також Мюллер розслідує можливе перешкоджання правосуддю з боку Трампа, коли той у травні звільнив директора ФБР Джеймса Комі, який очолював розслідування по Росії.

Нагадаємо, у червні Дональд Трамп на своїй сторінці в "Твіттері" написав, що мін'юст США розпочав офіційне розслідування проти американського президента.