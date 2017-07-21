Дочка Нємцова попросила скасувати вирок у справі про вбивство її батька

Представники дочки опозиційного політика Бориса Нємцова Жанни оскаржили від її імені вирок у справі про вбивство політика щодо п'яти підсудних. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на адвоката Нємцової Ольгу Михайлову.

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«Нами, як представниками Жанни Нємцової, подана апеляційна скарга на вирок Московського окружного військового суду, в якій ми просимо скасувати вирок і повернути справу в прокуратуру», — сказала Михайлова.

За її словами, вони не згодні з кваліфікацією справи за ст. 105 КК (вбивство) і вважають, що дії підсудних повинні бути кваліфіковані за ст. 277 КК (посягання на життя державного чи громадського діяча).

Раніше повідомлялося, що захист засудженого за вбивство Нємцова Заура Дадаєва оскаржив вирок.