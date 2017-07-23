"Багато чого мене дратує": Штайнмаєр розкритикував політику Трампа щодо ЄС

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував політику президента США Дональда Трампа щодо Євросоюзу.

Як передає Deutsche Welle, в інтерв'ю другому телеканалу німецького телебачення ZDF він наголосив, що за всю історію трансатлантичних відносин "ще ніколи не було стільки невизначеності", як нині.

Водночас Штайнмаєр зауважив, що німецької демократії "не існувало б без американців", а розвиток економіки не відбувся б без "Плану Маршалла".

Читайте також Штайнмаєр виступив із різкою критикою на адресу Ердогана

"З огляду на це я не раджу нам викидати все за борт, хоча я визнаю, що багато чого мене дратує", - сказав президент Німеччини.

На його переконання, не всі у Сполучених Штатах "забули про значення трансатлантичних відносин".

Як повідомлялося, нещодавно Дональд Трамп розкритикував Німеччину через її значний профіцит у торгівлі зі США. Він назвав німців "поганими" та пообіцяв покласти край такій ситуації.