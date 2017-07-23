"Багато чого мене дратує": Штайнмаєр розкритикував політику Трампа щодо ЄС
Окрім критичних зауважень, Штайнмаєр підкреслив, що німецької демократії "не існувало б без американців", а розвиток економіки не відбувся б без "Плану Маршалла".
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував політику президента США Дональда Трампа щодо Євросоюзу.
Як передає Deutsche Welle, в інтерв'ю другому телеканалу німецького телебачення ZDF він наголосив, що за всю історію трансатлантичних відносин "ще ніколи не було стільки невизначеності", як нині.
Водночас Штайнмаєр зауважив, що німецької демократії "не існувало б без американців", а розвиток економіки не відбувся б без "Плану Маршалла".
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"З огляду на це я не раджу нам викидати все за борт, хоча я визнаю, що багато чого мене дратує", - сказав президент Німеччини.
На його переконання, не всі у Сполучених Штатах "забули про значення трансатлантичних відносин".
Як повідомлялося, нещодавно Дональд Трамп розкритикував Німеччину через її значний профіцит у торгівлі зі США. Він назвав німців "поганими" та пообіцяв покласти край такій ситуації.