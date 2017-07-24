Внаслідок нападу в посольстві Ізраїлю у Йорданії померла друга особа - ЗМІ

Від отриманих поранень помер другий громадянин Йорданії після перестрілки в посольстві Ізраїлю в Аммані, передає Reuters з посиланням на джерело в силах безпеки.

Раніше повідомлялося про одного загиблого. Обидва вони є вихідцями з Йорданії. Наразі територія ізраїльського посольства оточена силовиками.

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Більш детальна інформація про подію не повідомляється. Наголошується, що Ізраїль заборонив повідомляти про інцидент, а також досі офіційно не прокоментував подію.

Раніше УНІАН повідомляв, що палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив про заморожування контактів з Ізраїлем на всіх рівнях. Приводом для заяви стали заходи безпеки, прийняті ізраїльською стороною в районі Храмової гори.