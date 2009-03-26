Росія розсекретить архіви про ОУН-УПА і Голодомор

Росія продовжить оприлюднення архівних матеріалів про діяльність ОУН-УПА і питання голоду в СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Москвіповідомив офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Він заявив, що в Україні продовжується кампанія з необ`єктивного висвітлення питань спільної історії двох країн.

За словами А.НЕСТЕРЕНКА, в Україні заохочуються спекуляції недобросовісних дослідників масового голоду в СРСР і діяльності воїнів ОУН-УПА.

Він заявив, що населення обох країн хоче знати правду про ці події.

«У Росії буде продовжено публікацію архівних матеріалів на зазначені теми», - сказав він, додавши, що на сайті Федерального архівного агентства РФ розміщено матеріали про голод у СРСР 1930-1934 років, зокрема англійською мовою, які спростовують інформацію, про те, що голод мав антиукраїнську спрямованість.

Окрім цього, найближчим часом на сайті МЗС РФ буде розміщено черговий, третій блок, архівних матеріалів «про злочини», що їх скоювали воїни ОУН-УПА.