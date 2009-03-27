Газпром хоче побудувати газопровід до Ізраїлю

Російська компанія «Газпром» хоче побудувати ще один новий газопровід - до Ізраїлю.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», питання про будівництво нитки газопроводу у напрямі Ізраїлю порушувалося на переговорах делегацій ВАТ «Газпром» з міністром енергетики і природних ресурсів Туреччини Мехметом Хільмі ГЮЛЕРОМ.

Зокрема, на зустрічі розглядалися можливості розширення взаємодії «Газпрому» і турецьких компаній щодо розвитку газотранспортної інфраструктури.

Йшлося про проект «Блакитний потік-2», що передбачає будівництво нової нитки газопроводу паралельно з «Блакитним потоком», газотранспортної інфраструктури на території Туреччини і далі – морського газопроводу у напрямі Ізраїлю.

«Після формування нового уряду Ізраїлю переговори про постачання російського газу в цю країну продовжаться», - сказано в повідомленні.

Турецька сторона, у свою чергу, висловила зацікавленість в резервуванні додаткових потужностей «Блакитного потоку-2» для постачань газу на турецький ринок.

Довідка УНІАН. «Блакитний потік» — газопровід між Росією та Туреччиною, прокладений по дну Чорного моря. Загальна протяжність газопроводу — 1213 км.

«Блакитний потік» був побудований в рамках російський-турецької угоди від 1997 р., по якому Росія повинна поставити до Туреччини 364,5 млрд. куб. м газу в 2000-2025 рр.