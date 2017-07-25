"Не за наказом": у Кремлі прокоментували зустріч російського банкіра із зятем Трампа

Російський банкір, голова "Зовнішекономбанку" Сергій Горьков, який зустрічався з зятем президента США Дональда Трампа, Джаредом Кушнером, не робив цього за наказом Кремля.

Про це заявив у вівторок прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Радіо Свобода.

Відповідаючи на питання про зустріч Кушнера з Горьковим в минулому році, Пєсков заявив у вівторок журналістам, що Горьков був в Сполучених Штатах в рамках звичайної поїздки, в ході якої зустрічався з різними представниками американських ділових кіл.

Читайте такожЗять Трампа заперечує "змову" із Росією

"Ці контакти не вимагають ніякого схвалення з боку Кремля і, природно, що (ці зустрічі) не відбувалися за наказом Кремля", - сказав Пєсков. Він сказав, що це "нормальна практика" для глави великого російського банку.

Кушнер, який був опитаний у понеділок в Сенаті щодо його контактів з російськими представниками в рамках розслідування можливого втручання Кремля в минулорічні президентські вибори, сказав, що він зустрівся з Горьковим 13 грудня минулого року. Однак він відкинув будь-який зв'язок виборчої кампанії Трампа з Росією.