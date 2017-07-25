Сенат США вислухав свідчення зятя Трампа щодо зв'язків з РФ: деталі виступу

Чоловік Іванки Трамп і радник президента Джаред Кушнер на слуханнях у сенаті відкинув будь-які звинувачення у зв'язках з Росією і нібито допущені ним порушення у ході ведення передвиборної кампанії свого тестя, передає «Бі-бі-сі».

Верхня палата конгресу США розслідує втручання Росії в процедуру виборів.

Кушнер, який був одним із керівників виборчого штабу Трампа, заявив, що всі його дії були правильними і відповідали нормальному ходу подій. Він також спростував будь-які зв'язки з Росією.

Зараз 36-річний чоловік Іванки Трамп займає посаду старшого радника президента. Перед виборами він відповідав за інтернет-стратегію виборчої кампанії.

Виступаючи в Білому домі після слухань комітету з розвідки, що пройшли за закритими дверима, Кушнер повідомив, що надав всю інформацію, яку у нього просили.

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"Я хочу однозначно заявити: я не вступав у змову з Росією, і я не знаю нікого з учасників виборчої кампанії, хто вступав. У мене не було ніяких негожих контактів", - сказав радник.

У вівторок Кушнер, який зазвичай намагається уникати журналістів і згадок свого імені у пресі, повинен виступити на аналогічному засіданні в палаті представників.

У понеділок, перед тим як взяти участь у слуханнях, він випустив заяву, в якій повідомив, що у нього "ледве взагалі" були які-небудь контакти з російськими представниками, пізніше додавши, що таких було "можливо, чотири".

Він, зокрема, згадав зустріч з юристом Наталією Весельницькою в червні минулого року. За деякими даними, вона пропонувала Кушнеру компромат на Хілларі Клінтон.

Радник президента зізнався, що запізнився на зустріч, зрозумів, що нічого конкретного там не обговорювали, і назвав її "марною тратою часу".

За словами Кушнера, він не розмовляв з Весельницькою ні до, ні після цієї зустрічі, і навіть думати забув про неї до тих пір, поки в червні не спливло електронне листування за участю сина президента, Дональда Трампа-молодшого.

"Жодного разу під час зустрічі, на якій я був присутній, не порушувалася передвиборна кампанія; ця зустріч, наскільки мені відомо, не мала ніяких наслідків, я не пам'ятаю, скільки людей на ній були присутні (а також їхніх імен), і мені нічого не відомо про документи, які на цій зустрічі були запропоновані або отримані", - підкреслює Кушнер.

За словами Трампа-молодшого, на тій зустрічі також був присутній колишній глава виборчого штабу Трампа Пол Манафорт, і ніяких матеріалів, що компрометують Хілларі Клінтон, їм не передавали.

У своїй заяві Кушнер визнав, що спочатку при затвердженні Конгресом, він не вказав свої контакти з громадянами Росії.

За його словами, перший варіант його декларації був "грубою чернеткою, що містила багато пропусків", і була помилково подана передчасно його помічником 18 січня. Кушнер повідомив, що доповнення в цю форму, в тому числі інформація про його зарубіжних контактах, і не тільки з росіянами, вносилися протягом наступних шести місяців "нормальним чином".

Трамп-молодший і Пол Манафорт повинні були постати перед Конгресом в середу, однак слухання були відстрочені на невизначений термін, поки юристи обумовлюють матеріали та теми для обговорення.

У своєму виступі перед сенатом Джаред Кушнер заявив, що йому нічого приховувати і що він радий поділитися інформацією з тими, хто розслідує можливе втручання Росії в хід передвиборчої кампанії 2016 року в США.

Однак, як зазначає «Бі-бі-сі», його письмова заява виглядає вправою з обачності і типово адвокатської стриманості. Він згадує тільки ті спірні моменти, які вже стали надбанням громадськості, а потім дає своє пояснення того, чому вони не представляють жодного інтересу.

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Він отримує сотні імейлів в день і не помітив пересланного йому повідомлення, в якому говорилося, що російська влада хоче допомогти кампанії Трампа.

Повідомлення про спробу встановити неафішований канал зв'язку з Росією після виборів - це всього лише перервана пізніше спроба отримати інформацію щодо Сирії від російських генералів.

Він зустрічався з впливовим російським банкіром, тому що російський посол - чиє ім'я він не зміг одразу згадати, - був дуже наполегливий.

Анкета щодо безпеки, відправлена в неповному вигляді, стала результатом непорозуміння між ним і його помічником, який відправив її передчасно.

«Понад цього не було зроблено ніяких нових одкровень; не з'явилося жодної раніше невідомої інформації. Якщо все, що відомо на сьогоднішній день пресі, - це і є вся інформація по темі, то Кушнер і його юристи зробили все, на що здатні, щоб знешкодити ці міни. Але коли йдеш по мінному полю, найбільшу небезпеку становлять ті міни, про існування яких тобі не відомо», – резюмує «Бі-бі-сі».