У Швейцарії затримали підозрюваного у нападі на людей з бензопилою

Швейцарська поліція у вівторок, 25 липня, затримала чоловіка, який кинувся на людей із бензопилкою в місті Шафхаузен у понеділок. 50-річного Франца В. затримали за 60 кілометрів від місця нападу в кантоні Цюрих, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Деталей затримання в поліції не повідомили. Правоохоронці планують дати прес-конференцію щодо цього інциденту вранці 26 липня.

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Напередодні чоловік із бензопилкою увірвався до одного з офісів у центрі Шафхаузена. Він поранив двох працівників. Один із постраждалих станом на 25 липня перебуває в лікарні. Інший дістав легке ушкодження.

Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих унаслідок атаки. Як уточнює dpa, двоє осіб отримали шок, а третя - легке поранення під час проведення поліцейської операції.

За даними швейцарської газети Blick, нападника одного разу вже затримували через носіння зброї у громадських місцях. Також у нього раніше виявляли електрошокер.