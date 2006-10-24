Китай може стати найвпливовішою країною в світі

Китай може стати в майбутньому найвпливовішою країною в світі. Таку думку висловив президент Франції Жак Ширак в інтерв`ю, яке він дав напередодні свого державного візиту до Китайської Народної Республіки. Це буде другий візит Ж.Ширака в КНР за останні два роки, передає Associated Press.

"Успіх Китаю вражає і приводить в захват. Сьогодні Китай сприймають як одну з країн, якщо не єдину країну, чия еволюція завтра чинитиме найбільший вплив на світ", - заявив французький лідер.

Водночас Ж.Ширак зазначив, що небувалий економічний прогрес Китаю "природним чином породжує низку питань", щодо, зокрема, дотримання цією країною правил ринкової економіки, а також її політичної і соціальної еволюції та амбіцій в плані світової політики.

Головними темами переговорів Ж.Ширака з китайським керівництвом стануть двосторонні відносини, а також ряд актуальних міжнародних проблем, таких як ситуація на Корейському півострові і ядерна програма Ірану. Обидві країни є постійними членами Ради Безпеки ООН, а тому від їх позиції багато в чому залежать подальші дії цього органу відносно Пхеньяна і Тегерана.

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