Правозахисники викрили трьох депутатів Європарламенту, які не задекларували доходи

Transparency International подала скаргу до Європарламенту у зв’язку з можливим порушенням кодексу етики ЄП трьома євродепутатами, передає Європейська правда.

У повідомленні організації йдеться, що троє євродепутатів - британський євроскептик Найджел Фарадж, італійський політик і бізнесмен Ренато Сору та французька політик-консерватор Мішель Алліот-Марі неналежним чином задекларували свої доходи від діяльності, не пов’язаної з безпосередньою роботою у Європарламенті.

Читайте такожНАБУ оголосило підозру екс-прокурору Сусу, який забув вказати в е-декларації позашляховик 85-річної бабусі

Якщо йдеться про доходи від такої діяльності, що перевищують 10 тисяч євро на місяць, то євродепутати зобов’язані надати інформацію про свою зовнішню діяльність і доходи. У випадку згаданих депутатів така інформація надана не була, що суперечить правилам Європарламенту.

"Якщо ми не маємо жодного поняття, скільки євродепутати заробляють на стороні і у кого, як ми можемо знати, що вони голосують в інтересах виборців, а не у власних інтересах?" - заявили в Transparency International .

"Європарламент має з’ясувати ситуацію якомога швидше і покарати винних, якщо дійсно йдеться про порушення етичного кодексу", - додали в організації.

Згадані троє євродепутатів - у невеликій групі з семи членів ЄП, які на стороні заробляють більше 10 тисяч євро. Решта депутатів оформили належним чином свої доходи.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня в Україні Національне антикорупційне бюро вперше повідомило про підозру за результатами аналізу е-декларацій - екс-голові одного з міських судів Луганської області, який не вказав у е-декларації дані про майно, автомобілі та нерухомість вартістю понад 10 млн грн. Всього станом на 30 червня детективи НАБУ здійснювали розслідування у 61 кримінальному провадженні, відкритому за результатами аналізу е-декларацій.