"Неможливо нескінченно терпіти хамство": Путін про нові санкції США проти Росії

Президент Росії Володимир Путін обіцяє заходи у відповідь щодо США у разі прийняття нових антиросійських санкцій. Як передає ТАСС, про це заявив російський лідер.

За його словами, якщо США приймуть нові антиросійські санкції, це буде явна спроба використати свої геополітичні переваги в конкурентній боротьбі «з обтяжуючими обставинами і з особливим цинізмом».

«Ми, як ви знаєте, поводимося дуже стримано, терпляче, але в якийсь момент нам доведеться відповідати. Неможливо нескінченно терпіти якесь хамство по відношенню до нашої країни», - заявив Путін.

На його думку, Росію постійно намагаються провокувати.

Путін наголосив, що рішення з приводу заходів у відповідь РФ на нові санкції прийматиметься тільки після появи остаточного варіанта відповідного американського законопроекту.

«Ми не бачили ще остаточного варіанта (законопроекту про посилення санкцій проти РФ), тому остаточних думок на цей рахунок у нас теж немає», - сказав російський лідер, відповідаючи на запитання про реакцію Москви на нові санкції.

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«Коли буде відповідь, якою вона буде - це залежатиме від того, в якому вигляді остаточно ми побачимо той закон, який зараз обговорюється вже в Сенаті США», - підсумував Путін.

Як повідомляв УНІАН, джерела в адміністрації президента США повідомляють, що Дональд Трамп найімовірніше підпише новий закон про санкції проти Росії, Ірану і Північної Кореї.

Документ законодавчо закріплює діючі санкції проти Росії, створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США щодо ослаблення антиросійських санкцій, а також передбачає можливість запровадження санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції в металургійній і гірничодобувній галузях і на залізничному транспорті.

Також він посилює антиросійські секторальні санкції щодо фінансового сектору РФ і російської енергетики, передбачається запровадження санкцій у зв'язку з діяльністю уряду РФ в напрямку підриву кібернетичної безпеки, а також запровадження санкцій щодо осіб, які відповідальні за порушення прав людини на окупованій РФ території, які діють в інтересах оборонного і розвідувального секторів уряду РФ.

Крім того, передбачається запровадження санкцій щодо іноземних фізичних і юридичних осіб, які сприяли посиленню оборонних можливостей уряду Сирії.

Також законопроектом надається право президенту США в координації з союзниками Сполучених Штатів запроваджувати санкції проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють розвитку і обслуговування російських експортних нафто- і газопроводів.

Підтримана Палатою представників законодавча ініціатива перед набранням чинності має бути схвалена Сенатом і підписана президентом США.