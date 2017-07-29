У Швейцарії відкрився найдовший підвісний міст у світі

У швейцарському кантоні Вале відкрився найдовший підвісний міст у світі, його довжина становить 494 метри, сообщает 20 minuten.

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Міст, ширина якого досягає 6,5 метра, було відкрито в місті Церматт, яке вважається одним з найкращих лижних курортів Швейцарії. Спорудження названо в честь Шарля Куонена, бізнесмена і винороба, який пожертвував 100 тисяч швейцарського франків на його будівництво.

Вартість мосту, розташованого на висоті близько 80 метрів над землею, становить загалом 730 тисяч франків. У його зведенні, крім адміністрації Церматта, також взяли участь сусідні муніципалітети Грехем, Санкт Ніклаус, Ранд і Теш.

У травні 2016 року в Китаї побудували найдовший скляний міст у світі. Довжина мосту - 393 метри, ширина - шість метрів. Конструкція може одночасно витримати до 800 людей. Міст обладнано платформою для банджи-джампінгу (стрибків з прив'язаною до тіла мотузкою), а також трьома висотними гойдалками.