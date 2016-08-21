У Китаї офіційно відкрили найдовший у світі міст зі скляним дном
Найвищий і найдовший в світі міст зі скляним дном офіційно було відкрито в мальовничих горах в Китаї, які надихнули кіномитців при створенні відомого голлівудського блокбастера "Аватар".
Міст, який простягається на 430 м в довжину, підвішено на висоті 300 м над землею, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" Унікальна споруда складається із 99 панелей прозорого скла та розташована між двома гірськими вершинами в національному парку Чжанцзяцзе, що в центральній провінції Китаю Хунань.
Одночасно на ньому можуть перебувати до 800 осіб. Архітектором нової туристичної приманки став ізраїльський майстер високотехнологічних конструкцій Хаїм Дотан.
За день тільки 8 тис. людей зможуть пройтись по мосту. Квитки для відвідування мосту треба бронювати заздалегідь, ціна становитиме $20. Відвідувачам заборонять брати з собою фотокамери та палки для селфі, а також проходити по мосту в туфлях на шпильці.