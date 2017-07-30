У Польщі відреагували на відкриття Єврокомісією справи проти країни

МЗС Польщі відреагувало на розпочату Єврокомісією процедуру залучення Варшави до відповідальності за порушення законодавства ЄС через судову реформу. Про це йдеться в заяві відомства, передає Європейська правда.

"Міністерство закордонних справ прийняло до уваги рішення Єврокомісії запустити щодо Польщі процедуру за невиконання державою-членом своїх зобов'язань. Ми повторюємо про нашу готовність надати комісії обґрунтовану відповідь ", - йдеться в заяві.

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МЗС заявив, що в польській судовій системі роль голів судів має переважно адміністративний характер", а інші дії, що робляться ними, не впливають на правове положення сторін.

Польська сторона знову наголосила, що соціальна політика та організація роботи судів належить до компетенції національних урядів, а не інститутів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу. Варшаві дали місяць, щоб дати відповідь на зауваження Брюсселя.