ЄК відкрила справу проти Польщі через "диктаторську" судову реформу

Європейська комісія офіційно розпочала проти Польщі санкційну процедуру через закон, який нібито підриває незалежність судів.

Відповідна інформація була оприлюднена у суботу в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Польська влада має один місяць, щоб відповісти на лист з офіційним повідомленням, який був направлений Варшаві після публікації в Польському Офіційному журналі закону щодо організації судів.

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"Основне правове занепокоєння Комісії, яке викликає закон про організацію судів загальної юрисдикції, пов'язане з дискримінацією за ознакою статі через введення різного віку виходу на пенсію для суддів-жінок (60 років) і суддів-чоловіків (65 років). Це суперечить статті 157 Договору про функціонування Європейського Союзу та Директиві 2006/54 щодо забезпечення гендерної рівності у сфері зайнятості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Комісії також викликає побоювання, що, надання міністру юстиції широких повноважень у питаннях продовження терміну повноважень суддів, які досягли пенсійного віку, а також повноважень звільняти і призначати голів судів, підірве незалежність польських судів.

"Нові правила дозволять міністру юстиції впливати на окремих суддів, зокрема, розпливчастими критеріями продовжувати їхні мандати, тим самим підриваючи принцип незмінюваності суддів", - наголошують в ЄК.

В Брюсселі також зазначають, що закон дозволяє суддям при зниженні пенсійного віку продовжити їхній мандат міністром юстиції на строк до 10 років для жінок-суддів та 5 років для суддів-чоловіків. Крім того, немає визначених часових рамок для ухвалення міністром юстиції рішення про продовження мандата, що дозволить йому зберегти вплив на суддів до завершення їхніх судових повноважень.

В ЄК також повідомили, що віце-президент Єврокомісіі Франс Тіммерманс вчора відправив листа польському міністру закордонних справ, нагадавши про запрошення для нього та польського міністра юстиції зустрітися в Брюсселі, щоб відновити діалог. В контексті діалогу верховенства права Тіммерманс сказав: "Рука Комісії все ще досягає польської влади, сподіваючись на конструктивний діалог."

Польський уряд має надати відповідь протягом одного місяця.

"Вивчивши відповідь Польщі, або якщо зауваження не будуть представлені у встановлений строк, Комісія може видати обґрунтовану думку, що є другим етапом процедури порушення", - додали в Єврокомісії.

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Як повідомляв УНІАН, 24 липня президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на суперечливі закони про Верховний суд і Національну раду суддів.

Схвалення цих законів польським парламентом викликало масові протести всередині Польщі та критику за кордоном.

25 липня президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законів, ухвалених парламентом Польщі в рамках суперечливої судової реформи, ініційованої урядом.