Путін підписав закон про заборону в Росії анонімайзерів

Президент Росії Володимир Путін підписав пакет поправок до законодавства, які забороняють використання засобів для обходу блокувань. Про це повідомляють "РИА Новости".

Закон встановлює заборону на використання інформаційних систем і програм для отримання доступу до інтернет-ресурсів, доступ до яких на території РФ обмежений. Разом з тим пропонується надати доступ власникам таких мереж і програм до інформаційного ресурсу Роскомнадзора, який містить відомості про сайти, доступ до яких обмежений.

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Документ також вводить заборону для операторів пошукових систем на видачу посилань на території РФ на заблоковані ресурси. Для виконання операторами пошукових систем цієї заборони також пропонується надавати їм доступ до реєстру заборонених сайтів Роскомнагляду.

Як повідомляв УНІАН, даний закон передбачає блокування анонімайзерів і VPN, які не обмежують доступ до сторінок з реєстру заборонених сайтів Роскомнагляду. Виявляти такі анонімайзери будуть ФСБ і МВС. Закон набуде чинності з 1 листопада 2017 року.