У Росії заборонили VPN і анонімайзери

Держдума Росії ухвалила у третьому читанні закон про заборону обходу блокування сайтів, повідомляє "Медуза".

Закон передбачає блокування анонімайзерів і VPN, які не обмежують доступ до сторінок з реєстру заборонених сайтів Роскомнагляду. Виявляти такі анонімайзери будуть ФСБ і МВС. Закон набуде чинності з 1 листопада 2017 року.

Крім того, Держдума ухвалила закон про регулювання роботи месенджерів, який зобов'язує адміністрацію сервісів встановлювати особу (за номером телефону), а також обмежувати передачу повідомлень за процедурою, яку визначить уряд.

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Законопроект про заборону сервісів, які допомагають обходити блокування, був внесений до Держдуми в червні. Він також скасовує реєстр блогерів, який був заснований в 2014 році.

В серпні 2015 року російські користувачі почали повідомляти про блокування "Вікіпедії".

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У березні того ж року Роскомнагляд заявив про початок блокування гумористичної інтернет-енциклопедії Луркоморье"(Lurkmore).