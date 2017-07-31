В Австрії засудили чоловіка, який назвав вбивства євреїв нацистами вигаданою історією

В Австрії суд засудив до 12 місяців ув'язнення чоловіка, який заявляв, що масові вбивства нацистами євреїв у газових камерах - вигадана євреями історія, пише The Associated Press.

Також чоловіка звинуватили у тому, що він назвав мусульман паразитами, за що має виплатити штраф у розмірі 1440 євро (1690 доларів США).

Як повідомляв УНІАН раніше, один із оригінальних документів, який використовував німецький бізнесмен Оскар Шиндлер для порятунку близько 1200 євреїв під час Голокосту виставлено на аукціон. Очікується, що стартова вартість документу становитиме 2,4 млн дол. Видання повідомляє, що документ отримано від племінника Іцхака Штерна, який був фактично правою рукою Шиндлера, який свого часу і склав цей список.