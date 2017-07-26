У Держдепі прокоментували слова спецпредставника США про оборонне озброєння для України

У Державному департаменті США заявили, що питання щодо можливого надання оборонного озброєння Україні не розглядається, але Вашингтон цього не відкидає.

Про це заявила офіційний представник Державного департаменту США Гетер Науерт, відповідаючи на запитання, чи розглядає вже Вашингтон питання про можливе постачання оборонного озброєння, передає ЄвроПравда.

Читайте такожВійськові США готові надати летальне озброєння Україні

"Іноді автори головних новин йдуть попереду історії. Була така новина, де йшлося, що ми в процесі розгляду (рішення про надання озброєння Україні - Ред.) того, що ви тільки що описали. Ми ще не в ньому (процесі - Ред.). Дозвольте мені викреслити слово "ще". Ми не в процесі. Сполучені Штати не надавали оборонного озброєння, і не виключають того, що воно буде надане українцям", - заявила вона.

Раніше новий спецпредставник США зі справ України Курт Волкер заявив, що Вашингтон активно розглядає питання, чи надсилати зброю для боротьби проти проросійських бойовиків на Донбасі. Як він розповів, озброєння українських урядових сил може змінити підхід Москви і він не вважає такий крок провокаційним.