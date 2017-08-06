Член Конгресу США переплутала Пенса з Путіним, пригрозивши російському президенту імпічментом (відео)

Член палати представників Конгресу США Максін Уотерс пообіцяла влаштувати імпічмент президенту Росії Володимиру Путіну, переплутавши главу РФ з віце-президентом США Майком Пенсом, передає The Washington Free Beacon.

Ведуча запитала представника Конгресу, чи впорався б Пенс з обов'язками президента США краще за Трампа. На це Уотерс відповіла "Коли закінчимо з Трампом, ми повинні взятися за Путіна. Він наступний".

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Тоді ведуча перепитала, Путін чи Пенс. "Пенс", - відповіла член палати представників Конгресу США.

Потім, щоб згладити незручний момент, телеведуча додала, що вони "вб'ють двох зайців: Трампа і Путіна, а потім візьмуться за Пенса".

Раніше віце-президент США Майкл Пенс закликав Росію припинити свою діяльність із дестабілізації ситуації в Україні.