Віце-президент США закликав Росію припинити спроби дестабілізувати Україну

Віце-президент США Майкл Пенс закликав Росію припинити свою діяльність по дестабілізації ситуації в Україні. Про це він сказав під час прес-конференції в Грузії, передає прес-служба Білого дому.

"Санкціями, які президент Трамп підпише на цьому тижні, наша країна посилає чітке послання і закликає наших європейських союзників приєднатися до нас у вимозі того, щоб дестабілізуюча діяльність Росії в Україні, підтримка режимів ізгоїв, таких як Іран, Сирія і Північна Корея, повинні змінитися", - заявив Пенс.

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Нагадаємо, раніше Пенс заявив, що президент США Дональд Трамп дуже скоро підпише закон про введення санкцій проти Росії. За словами віце-президент США, для їх скасування вимагається виконання Москвою своїх зобов'язань.