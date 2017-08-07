У США будуть офіційно святкувати День Барака Обами

В американському штаті Іллінойс з 4 серпня 2018 року будуть святкувати нове офіційний свято - "День Барака Обами". Відповідне розпорядження підписав губернатор Брюс Раунер, повідомляє The Hill.

"День Барака Обами" буде відзначатися щорічно в день народження 44-го президента США.

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При цьому, за словами губернатора штату, мова не йде про те, що 4 серпня буде офіційно оголошено вихідним. Цей день повинен бути присвячений визнанню заслуг екс-президента і урочистостей в його честь, відзначив Раунер.

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Відзначимо, що до того як стати президенто Барак Обама виконував обов'язки сенатора від штату Іллінойс (з 1997 по 2004 роки).