У Німеччині розгорівся скандал через турецькі імена на сміттєвих урнах

У місті Дуйсбург на заході Німеччині розгорається скандал через кампанію, що почалась приблизно місяць тому і закликає людей не смітити на вулицях та користуватися урнами. Як пише The Local, приблизно на 6 тисячах урн розмістили заклики на кшталт "Підійди сюди, Кевін", "Прибери, Штеффі".

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На деяких з них опинилися турецькі імена з такими фразами, як, наприклад, "Зроби це, Мехмет". Представники турецької громади сприйняли це як прояви расизму.

"Дуйсбургу здається, що тільки турки кидають своє сміття на землю, що далі?!"- написав один з користувачів в "Твіттері".

Про сміттєві баки писала навіть турецька газета BirGün – тут вийшла стаття "Сміттєва дискусія між турками і німцями".

Прес-секретар кампанії Сілке Керскен заявила, що вона була "здивована" і організатори "не очікували такої реакції". За її словами, ця акція повинна була тільки спонукати городян прибирати за собою, а імена вибиралися випадковим чином.

Представник місцевої партії зелених Меліх Кесер звернувся до турецької громади в Facebook німецькою і турецькою мовами, заявивши, що акція не була расистською. Він також зазначив, що сайт кампанії дозволяє користувачам вибирати своє ім'я і слоган, щоб ділитися з друзями в соціальних мережах.