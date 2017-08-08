Британець помер під час спроби перепливти Ла-Манш

Лікарям не вдалося врятувати британця Дугласа Веймерка, якому стало погано під час перетину Ла-Маншу в понеділок, 7 серпня. Про це повідомляє BBC.

Чоловік брав участь у Enduroman Arch 2 Arc, безперервному тріатлоні від Мармурової арки в Лондоні до Тріумфальної арки в Парижі. Він включає в себе 87-мильний пробіг у Дувр, перетин каналу і їзду на велосипеді.

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