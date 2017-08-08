Британець помер під час спроби перепливти Ла-Манш
18:41, 08 серпня 2017Світ
298 0
Чоловікові стало погано під час виснажливого тріатлону.
Для екстремала це було не перше серйозне випробування / facebook.com/douglas.waymark
Лікарям не вдалося врятувати британця Дугласа Веймерка, якому стало погано під час перетину Ла-Маншу в понеділок, 7 серпня. Про це повідомляє BBC.
Чоловік брав участь у Enduroman Arch 2 Arc, безперервному тріатлоні від Мармурової арки в Лондоні до Тріумфальної арки в Парижі. Він включає в себе 87-мильний пробіг у Дувр, перетин каналу і їзду на велосипеді.
Читайте такожАмериканець, який раніше пережив лавину на Евересті, загинув при другому сходженні
Раніше повідомлялося, що львів'янин з ДЦП підкорив на спецколясці Говерлу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter