На «сімейному фото» G20 двічі недораховувалися когось із лідерів

Організаторам саміту “великої двадцятки” (G20), що проходить сьогодні у Лондоні, не вдалося зробити “сімейне фото” всіх присутніх лідерів.

Як передає Інтернет-сайт французької газети “Le Figaro”, перша спроба відбулася між сніданком та початком пленарного засідання. Однак, після того, як фото вже було зроблено, організатори дійшли висновку, що під час фотографування був відсутній прем’єр-міністр Канади Стефен ХАРПЕР.

За дві години після того, організатори здійснили другу спробу зробити групове фото всіх присутніх на самміті лідерів, однак цього разу не дорахувалися прем’єр-міністра Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ та прем’єр-міністра Індонезії Сузіло Бамбанг ЮДХОЙОНО.

Організатори відмовилися від того, щоб здійснити третю спробу фотографування, повідомляє видання.