Міжнародне напруження через ядерну загрозу КНДР зросло (фотогалерея)

Відносини США і КНДР в останні дні перебувають на стадії серйозного загострення. КНДР розглядає можливість нанесення ракетного удару по американській військовій базі на острові Гуам.

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За неофіційними даними, Пентагон підготував план превентивного удару по ракетним об'єктів Північної Кореї, якщо президент США Дональд Трамп віддасть таке розпорядження.

У той же час, винищувачі ВПС США A-10 розміщені на військовій базі в південнокорейському Осане. Біля демілітаризованої зони на кордоні Південної Кореї і КНДР проводяться військові навчання з використанням техніки США.

В Японії мешканців попереджають про загрозу з боку КНДР. У разі атаки японців захистять протиракетні комплекси Patriot Advanced Capability-3.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Північній Кореї назвали неможливим діалог з президентом США Дональдом Трампом. У Пхеньяні його назвали "безрозсудним".