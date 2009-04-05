КНДР сполохала ООН: пройдуть екстрені консультації

Екстрені консультації Ради Безпеки ООН у зв`язку із запуском КНДР ракети "Инха- 2" розпочнуться сьогодні о 15.00 за місцевим часом і пройдуть за закритими дверима.

Про це агентству ІТАР-ТАСС стало відомо з поінформованих джерел у Секретаріаті ООН.

Як очікується, делегації США і Японії запропонують членам Ради схвалити резолюцію із засудженням запуску Пхеньяном ракети. Документ, що готується співавторами, поки що не виносився на обговорення всіх членів Ради.

У проекті резолюції, як очікується, будуть посилені вимоги до КНДР, які були висловлені в резолюції 1718 РБ ООН, ухваленій у жовтні 2006 року.

При цьому вже повідомляється, що Президент США Барак ОБАМА, який перебуває зараз із візитом у Чехії, кваліфікував дії Пхеньяна як порушення рішень РБ ООН.

“Ми негайно розпочнемо консультації з нашими союзниками в регіоні, включаючи Японію і Республіку Корея, а також з членами Ради Безпеки ООН, щоб порушити це питання перед Радою, - сказав Б.ОБАМА. - Я закликаю Північну Корею повністю виконувати резолюції Ради Безпеки ООН і утримуватися від подальших провокаційних дій".

У свою чергу, уряд Японії висловив офіційний протест Пхеньяну у зв`язку із запуском ракети, і заявляє про твердий намір ще на рік продовжити санкції стосовно КНДР.

“З погляду забезпечення безпеки, дії Північної Кореї можна розцінювати тільки як серйозний провокаційний крок, - сказав міністр закордонних справ Японії Хірофумі НАКАСОНЕ. - Пхеньян порушив резолюції Ради Безпеки ООН, і уряд висловлює з цього приводу великий жаль".

Офіційний Пекін закликав до спокою і стриманості у реакціях на запуск ракети в КНДР. «Ми сподіваємося, що сторони проявлять спокій і стриманість, і спільно підтримуватимуть мир і стабільність у цьому регіоні", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю.