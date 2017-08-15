Засновник "ВКонтакте" Дуров показав підтягнутий торс у відповідь на фото Путіна-"мачо" без сорочки (фото)

Один із засновників соцмережі «ВКонтакте» та творець месенджера «Telegram» Павло Дуров показав оголений торс у відповідь на фото російського президента Володимира Путіна без сорочки. Відповідне фото Дуров опублікував у своєму Instagram.

Дуров також запропонував юзерам в мережі провести флешмоб #PutinShirtlessChallenge.

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«Моєму Instagram довелося серйозно активізувати гру, щоб йти в ногу з посиленням конкуренції з фотографіями без сорочки Путіна. Якщо ви росіянин, вам потрібно приєднатися до #PutinShirtlessChallenge (або вас чекає забуття). Два правила від Путіна - немає фотошопу, немає перекачування. В іншому випадку ви не альфа», - написав Дуров.

Як повідомляв УНІАН раніше, Кремль опублікував повний запис поїздки Володимира Путіна в Туву, де російський президент показово побував у тайзі, порибалив на каскаді гірських озер, займався підводним полюванням.

Також, як видно на відео, глава РФ засмагав, плавав гірськими річками, порогами, протоками на моторних човнах і плотах, здійснював піші й на квадроциклах переходи по горами.