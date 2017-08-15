У Сирії збили винищувач армії Асада - ЗМІ

У Сирії в районі Ель-Бадія був збитий винищувач сирійських ВВС МіГ-21. Про це з посиланням на телеканал Sky News Arabia повідомляє ТАСС.

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За даними каналу, пілота схопили бойовики. Інші подробиці події не наводяться.

МіГ-21 - радянський багатоцільовий винищувач, розроблений ОКБ Мікояна і Гуревича в середині п'ятдесятих років XX століття. У РФ був знятий з озброєння на початку 1990-х років. Зараз використовується в деяких країнах Східної Європи та Близького Сходу.