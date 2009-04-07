У НАТО є проблеми важливіші за Україну

Призначення нового Генерального секретаря НАТО Андреса Фог РАСМУССЕНА жодним чином не змінить відносини між Північноатлантичним альянсом і Україною.

Про це у коментарі УНІАН заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) Михайло САМУСЬ.

Експерт зауважив, що зараз всередині НАТО є дещо інші чинники, тенденції, які формують позицію організації щодо України. “І вони, наразі, із персональним складом керівництва Альянсу аж ніяк не пов’язані”, - сказав М.САМУСЬ.

На думку експерта, зараз в НАТО найактуальнішим питанням є формування нових моделей відносин між Францією, яка повернулася до військових структур Альянсу, Німеччиною і Сполученими Штатами Америки.

“Останні, зокрема, також є на шляху формування власної моделі зовнішньої політики, у тому числі в контексті НАТО і Європи”, - пояснив М.САМУСЬ, додавши, що взагалі українське питання зараз не є провідним для Альянсу – як це було кілька років тому, коли Президент США Джордж БУШ вважав це пріоритетом своєї східноєвропейської політики.

За словами заступника директора ЦДАКР, на сьогодні найактуальнішим аспектом східноєвропейської політики найбільш впливових членів НАТО – США, Франції та Німеччини – є Російська Федерація. “А Україні необхідно визначитися з побудовою своєї адекватної системи безпеки, яка б найбільш ефективно функціонувала в умовах вимушеної позаблоковості”, - вважає М.САМУСЬ.

Водночас, експерт наголосив, що, незважаючи на поки що не дуже позитивні перспективи вступу до НАТО і Європейського Союзу, Україні в жодному разі не слід відмовлятися від європейського та євроатлантичного векторів зовнішньої політики.

У свою чергу, головний редактор проекту “Флот2017” Дмитро ТИМЧУК зазначив, що за весь період свого перебування на посаді прем’єр-міністра Данії А.РАСМУССЕН як політик не виявив жодних помітних ініціатив у сферах внутрішньої і, тим більше, зовнішньої політики.

“Для самого НАТО кандидатура А.РАСМУССЕНА є компромісною. Він влаштовує всіх, що особливо актуально із урахуванням нинішніх певних суперечностей всередині самого Альянсу”, - зазначив Д.ТИМЧУК, пояснивши, що йдеться на розподіл центрів впливу між США зі своїми союзниками з одного боку та країн старої Європи, які сьогодні тяжіють більше до Росії, з іншого.

“Що стосується України, то, враховуючи відсутність ініціативності у прем’єр-міністра Данії, можна припустити, що навряд чи він почне діяти активно на посту Генсека. Це означає, що відносно України залишиться стара позиція”, - вважає експерт.

На його думку, представники НАТО продовжуватимуть заявляти, що вони вітають зближення з Україною, двері до організації залишатимуться відкритими, але при цьому не називатиму конкретні строки та не надаватимуть жодні гарантії набуття членства.