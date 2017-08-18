У Китаї відкрився перший інтернет-суд

Перший суд Китаю, що спеціалізується на роботі зі справами, пов'язаними з інтернетом, відкрився в п'ятницю в центрі електронної комерції в Ханчжоу, щоб задовольнити зростаюче число онлайн-суперечок. Про це повідомляє Xinhua.

Інтернет-суд буде розглядати справи, пов'язані з шахрайством в онлайн-торгівлі, справи про боргові контракти, укладені онлайн, і про порушення авторських прав в інтернеті.

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Всі судові процедури, починаючи з подання позову та порушення справи, будуть проводити через сайт суду. Слухання та оголошення вироку також будуть вести онлайн допомогою відеотрансляції.

В останньому звіті Китайського інтернет-інформаційного центру показано, що на кінець червня в Китаї було близько 751 мільйон користувачів мережі і 724 мільйони користувачів мобільного інтернету.

Оскільки китайці все частіше звертаються до інтернет-магазинів і платежами, інтернет-суд надає судову гарантію на підтримку кібербезпеки, дозвіл онлайн-спорів та сприяння інтеграції інтернету з суспільством та економікою.

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