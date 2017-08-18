У Китаї відкрився перший інтернет-суд
Всі судові процедури, починаючи з подання позову та порушення справи, будуть проводити через сайт суду. Слухання та оголошення вироку також будуть вести онлайн за допомогою відеотрансляції.
Перший суд Китаю, що спеціалізується на роботі зі справами, пов'язаними з інтернетом, відкрився в п'ятницю в центрі електронної комерції в Ханчжоу, щоб задовольнити зростаюче число онлайн-суперечок. Про це повідомляє Xinhua.
Інтернет-суд буде розглядати справи, пов'язані з шахрайством в онлайн-торгівлі, справи про боргові контракти, укладені онлайн, і про порушення авторських прав в інтернеті.
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Всі судові процедури, починаючи з подання позову та порушення справи, будуть проводити через сайт суду. Слухання та оголошення вироку також будуть вести онлайн допомогою відеотрансляції.
В останньому звіті Китайського інтернет-інформаційного центру показано, що на кінець червня в Китаї було близько 751 мільйон користувачів мережі і 724 мільйони користувачів мобільного інтернету.
Оскільки китайці все частіше звертаються до інтернет-магазинів і платежами, інтернет-суд надає судову гарантію на підтримку кібербезпеки, дозвіл онлайн-спорів та сприяння інтеграції інтернету з суспільством та економікою.
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