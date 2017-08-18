Путін дозволив Міноборони забирати у росіян землю
Міністерство оборони РФ отримало право вилучати земельні ділянки для державних потреб.
Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дає Міністерству оборони право вилучати земельні ділянки для державних потреб. Указ був опублікований в четвер на сайті правової інформації.
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Крім того, міністерство отримало право видавати дозволи на будівництво та експлуатацію об'єктів оборони та безпеки, які відносяться до Збройних сил Росії і військам національної гвардії. До цього військове відомство мало право дозволяти будівництво лише об'єктів, що входять в структуру Збройних сил.
Як повідомляв УНІАН, навесні цього року Путін також наділив правами вилучати землі для державних потреб Федеральну службу безпеки і Федеральну службу охорони.