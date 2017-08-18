Путін дозволив Міноборони забирати у росіян землю

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дає Міністерству оборони право вилучати земельні ділянки для державних потреб. Указ був опублікований в четвер на сайті правової інформації.

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Крім того, міністерство отримало право видавати дозволи на будівництво та експлуатацію об'єктів оборони та безпеки, які відносяться до Збройних сил Росії і військам національної гвардії. До цього військове відомство мало право дозволяти будівництво лише об'єктів, що входять в структуру Збройних сил.

Як повідомляв УНІАН, навесні цього року Путін також наділив правами вилучати землі для державних потреб Федеральну службу безпеки і Федеральну службу охорони.